Удмуртия получит почти 1,3 млрд рублей на развитие центра БПЛА в 2026 году

Удмуртия получит субсидию в 1,28 млрд руб. на создание научно-производственного центра (НПЦ) гражданских беспилотных авиасистем (БПЛА) в 2026 году, следует из распоряжения правительства РФ от 20 марта, опубликованного на официальном сайте федерального кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Всего в ближайшие три года на создание сети НПЦ в 16 российских регионах направят 21 млрд руб. В 2025 году между 7 регионами будут распределены первые 4 млрд. руб. Наибольший объем финансирования в 2026 году получит Рязанская область — 2,63 млрд руб.

В ноябре 2024 года «Ъ-Удмуртия» писал, что глава республики Александр Бречалов подписал распоряжении о создании соответствующего НПЦ. 14 марта 2025 года стало известно, что малый центр БПЛА аккредитован под названием «Инмар». Его площадь составит 2,5 тыс. кв. м. В состав НПЦ войдут 15 резидентов, включая ИжГТУ, УдГУ и крупные производства. На оснащение центра республика получит свыше 850 млн руб. Всего производством беспилотников в регионе занимаются 10 предприятий.