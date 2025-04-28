В Екатеринбурге III Международный женский форум соберет спикеров из 20 стран

III Международный женский форум «Согласие, единство, развитие» состоится 30 мая в Екатеринбурге. На нем соберутся спикеры из более чем 20 стран мира, сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Целью форума является расширение участия женщин в различных сферах жизни общества и обсуждение новых ролей и возможностей в условиях современных вызовов.

Участие в форуме подтвердили делегации Австралии, Египта, Азербайджана, КНР, ОАЭ, Испании, Саудовской Аравии, Румынии, Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Сербии, Молдовы, Болгарии, Монголии и других стран.

Программа форума включает пленарную сессию, международную научную конференцию, порядка 20 тематических секций и биржу контактов. На тематических секциях делегаты обсудят правовые меры поддержки семей участников СВО, инновационные подходы в области демографического развития и роль женщин в агропромышленном комплексе. Ожидается участие свыше 20 тыс. слушателей.

На пленарной сессии выступят значимые государственные и общественные деятели, среди которых председатель Союза женщин России Мария Ситтель, президент арабского союза женщин-инвесторов Хода Галал Ясса и посол Шри-Ланки в России Шобини Гунасекера.

Напомним, на II Международном женском форуме в Екатеринбурге митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений обвинил феминистское движение XX века в реализации мечты «безответственных и инфантильных мужчин».

Полина Щуцкая