Путин отметил мужество жителей Курской области

Президент России Владимир Путин заявил, что жители Курской области достойно пережили все испытания, пока в регионе шли бои с ВСУ. Украинские войска вторглись в Курскую область в августе 2024 года.

«Самое-то главное что? Граждане наши — вот это самое главное. Очень мужественно держались. И наш долг заключается в том, чтобы уверенность в нашей окончательной победе только укреплялась. Так и будет»,— сказал господин Путин (цитата по ТАСС).

Он добавил, что все обязательства государства перед жителями Курской области должны быть выполнены в срок и в полном объеме. Конкретные шаги по восстановлению региона он поручил разработать Совфеду совместно с правительством.

О полном освобождении Курской области от украинских войск начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил господину Путину 26 апреля.

О том, как этот период переживали жители региона,— в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Екатерина Отрашкевич