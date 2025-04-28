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Тревор Мерфи после ХК «Сибирь» продолжит карьеру в СКА

В петербургский хоккейный клуб СКА перейдет 29-летний защитник «Сибири» Тревор Мерфи. О его переходе пишет «Спорт-Экспресс».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Контракт хоккеиста с «Сибирью» действует до 31 мая 2025 года. Уроженец Канады 17 августа 2021 года был продан в российский хоккейный клуб. В нынешнем сезоне Тревор Мерфи является одним из лидеров «Сибири».

В ХК СКА пока официально не подтверждали его переход.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что «Колорадо Эвеланш» подписал контракт с нападающим СКА Захаром Бардаковым.

Татьяна Титаева

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