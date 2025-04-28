Путин уверен, что парламентариев из числа участников СВО станет больше

Владимир Путин уверен, что пришедших в представительные органы власти участников специальной военной операции (СВО) со временем станет больше за счет кадровой программы «Время героев» и ее региональных аналогов. Об этом президент заявил на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге сегодня, 28 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В органы представительной власти на всех уровнях уже приходят ветераны боевых действий — надежные, ответственные, принципиальные люди. Они достойно заявляют о себе не словами, а конкретной работой, реальными делами, конкретными инициативами. Уверен, что таких парламентариев будет все больше благодаря федеральной программе "Время героев" и, конечно, тем кадровым проектам, которые уже стартовали практически во всех регионах»,— подчеркнул господин Путин.

Федеральная кадровая программа «Время героев» была запущена по инициативе президента в марте 2024 года для обучения участников СВО навыкам управления с перспективой трудоустройства в органах власти. Ряд выпускников программы уже заняли высокие посты в российских регионах и устроились на работу в федеральные органы власти, включая администрацию президента. В декабре 2024-го Владимир Путин призвал губернаторов открыть подобные проекты и в регионах. Как ранее сообщал «Ъ», аналоги «Времени героев» к настоящему моменту запущены почти во всех субъектах, а к 22 апреля на большинстве проектов завершился сбор заявок.

Божена Иванова