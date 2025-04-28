Нетаньяху отправится в Азербайджан 8 мая

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 8 мая отправится в Баку, где встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пишет The Times of Israel. Израильские СМИ писали, что стороны планируют в том числе обсудить рост напряженности в отношениях Израиля и Турции из-за Сирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: Maya Alleruzzo / Pool / Reuters Биньямин Нетаньяху

Фото: Maya Alleruzzo / Pool / Reuters

Как пишет The Times of Israel, в Баку Биньямин Нетаньяху проведет встречу с представителями еврейской общины. Ynet сообщал, что встреча с Ильхамом Алиевым будет сосредоточена на переговорах о военном присутствии Турции в Сирии, а также расширении двухсторонних связей.

В начале апреля представители Израиля и Турции провели прямые переговоры в Азербайджане с целью обсудить «механизм деконфликтации» военных стран в Сирии. По данным источников турецких СМИ, Турция призвала Израиль немедленно прекратить атаки по территории Арабской Республики.

Лусине Баласян