Пророссийская партия в Грузии потребовала ареста экс-президента Зурабишвили

Лидеры пророссийской внепарламентской партии «Солидарность во имя мира» внесли в грузинскую прокуратуру официальное заявление с требованием возбудить уголовное дело и задержать по обвинению в подготовке госпереворота экс-президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом 28 апреля сообщило агентство Interpressnews, отметив, что этот шаг был предпринят демонстративно перед телекамерами.

Поводом для обращения стали записи российских пранкеров Вована и Лексуса, которые, по мнению истцов, подтверждают подготовку госпереворота в Грузии. В записи, опубликованной Вованом и Лексусом, пранкеры разговаривают с госпожой Зурабишвили от имени российского оппозиционера Гарри Каспарова (признан иностранным агентом). В разговоре обсуждались протесты в Тбилиси, участие в них «групп силовой поддержки в масках», американская внешняя политика, финансирование СМИ и грузинских НПО, а также обстановка в Абхазии.

«Мы считаем, что в этих материалах содержатся элементы уголовного преступления»,— заявил журналистам один из лидеров партии Михаил Жгенти. При этом он признал, что пранк был организован по инициативе председателя партии бизнесмена Мамуки Пипии, живущего в Москве. «Борьба, которую либеральная оппозиция объявила грузинскому правительству, побудила Мамуку Пипию вместе со своими друзьями в Москве, Вованом и Лексусом, организовать то, свидетелями чего мы все стали»,— подчеркнул Михаил Жгенти.

Генпрокуратура пока никак не прокомментировала обращение пророссийских политиков.

Как Саломе Зурабишвили отказалась от битвы за резиденцию — в материале «Ъ» «Дворцовый круговорот».

Георгий Двали, Тбилиси