FT: США и Украина могут подписать экономическую сделку на этой неделе

США и Украина близки к формированию рамочного соглашения об экономическом партнерстве, узнала газета Financial Times (FT). Высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что документ может быть подписан на этой неделе. Президент США Дональд Трамп объяснял, что экономическое соглашение позволит Вашингтону вернуть «миллиарды долларов», переданных Киеву в качестве помощи с февраля 2022 года.

Как сообщили собеседники FT, рамочное соглашение, которое находится на стадии завершения, распространяется на все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, а также на основные энергетические активы на территории Украины. Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что по договоренности с США помощь Киеву, предоставленная до подписания соглашения, не будет фигурировать в сделке в качестве долгового обязательства.

Соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины. Киев будет вносить в этот фонд 50% доходов от будущей монетизации государственных природных ресурсов (нефть, газ, минералы). Часть этих средств планируется реинвестировать в украинские проекты по полезным ископаемым, писала The New York Times. После доработки соглашения стороны должны будут его подписать, а затем ратифицировать в парламентах.

Подписание первого варианта соглашения сорвалось еще в феврале из-за ссоры Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Прошедший 11–12 апреля раунд переговоров делегаций стран оказался провальным, писали СМИ. Однако вскоре стороны подписали меморандум, подтверждающий намерение сторон заключить соглашение. Переговорные группы должны были представить отчет о прогрессе до 26 апреля.

Лусине Баласян