США и Украина намерены завершить переговоры по экономической сделке до 26 апреля

Министерство экономики Украины опубликовало текст меморандума с США, подтверждающего намерение сторон заключить соглашение об экономическом партнерстве. Согласно документу, от переговорных групп ожидается отчет о прогрессе обсуждения до 26 апреля, чтобы «завершить переговоры к этой дате и подписать соглашение как можно скорее».

Соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины. Как следует из меморандума, стороны признают, что США оказали «значительную материальную поддержку Украине» с февраля 2022 года, а Вашингтон уважает обязательства Киева, связанные со странами Евросоюза или международными финансовыми учреждениями. О гарантиях безопасности Украины в меморандуме не говорится.

Президент США Дональд Трамп объяснял, что экономическое соглашение позволит Вашингтону вернуть «миллиарды долларов», переданные Киеву в качестве помощи с февраля 2022 года. Подписание первого варианта соглашения сорвалось еще в феврале. Прошедший 11–12 апреля раунд переговоров оказался провальным. Как писала The New York Times, в предлагаемом тогда варианте Вашингтон ужесточил свои условия: предполагалось, что Украине запретят продавать полезные ископаемые стратегическим конкурентам США, а американская сторона получит «право первой ночи» по новым инвестиционным проектам.

Согласно изначальной договоренности, Украина будет вносить в инвестиционный фонд 50% доходов от будущей монетизации государственных природных ресурсов (нефть, газ, минералы). Часть этих средств планируется реинвестировать в украинские проекты по полезным ископаемым, писала NYT. После завершения текста соглашения стороны должны будут его подписать, а затем ратифицировать в парламентах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украину ставят на счетчик».

Лусине Баласян