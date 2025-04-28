Девятиэтажный архивный комплекс в Петербурге возвели на год раньше срока

Новый девятиэтажный архивный корпус на Заневском проспекте построили всего за два года при нормативе в три, сообщает пресс-служба Смольного 28 апреля. По словам губернатора города Александра Беглова, это один из важнейших объектов, где будет храниться память многих поколений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

На 18 тыс. кв. м создали все условия для использования современных технологий, реставрации и цифровой обработки архивных документов. На полках длиной более 33 км могут разместиться миллионы единиц материалов. Среди них фонды деятелей и культуры и искусства, которые составляют славу мегаполиса: Даниил Гранин, Владимир Бехтерев, Василий Соловьев-Седов.

Господин Беглов добавил, что мегаполис продолжит работу над сохранением памяти о Ленинграде–Петербурге и его жителях. По его словам, ценность подобной работы особо ощущается в преддверии 80-й годовщины Победы. Дети должны узнать о героизме защитников города, смелости партизан, мужестве блокадников и стойкости узников концлагерей.

«Теперь открыто новое направление – это архивы участников специальной военной операции. Сведения о жизненном пути, мужестве и героизме воинов, защищающих нашу страну сегодня и сейчас, мы также обязаны передать следующим поколениям»,— сказал градоначальник.

Отметим, что для оснащения помещений архива приобрели оборудование на сумму свыше 161 млн рублей. Новые и просторные помещения позволили разместить цеха лаборатории по реставрации архивных документов. В здании также открыли первую историко-документальную выставку — «Дети и война».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на месте бывшего завода «Ливиз» на Синопской набережной построят 44 тыс. кв. м элитного жилья.

Андрей Маркелов