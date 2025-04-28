Американские студенты хотят учиться в Великобритании из-за Трампа

После обострения конфликта между администрацией Дональда Трампа и несколькими университетами США, включая Гарвардский, американские студенты стали чаще искать в интернете информацию об обучении в Великобритании. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные платформы Studyportals, которая специализируется на информации о высшем образовании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гарвардский университет в США

Фото: Faith Ninivaggi / File Photo / Reuters Гарвардский университет в США

Фото: Faith Ninivaggi / File Photo / Reuters

По ее подсчетам, в марте число запросов из США о получении высшего образовании в Великобритании выросло на 25% в сравнении с тем же месяцем 2024 года. Выросло, хотя и не столь значительно, число запросов из США об образовании в Германии, Австралии, Франции и некоторых других странах. Studyportals также отмечает, что число запросов об обучении в США от иностранных студентов в марте, напротив, снизилось на 15%. Компания Keystone Education Group, у которой есть собственная платформа для поиска высшего образования в разных странах, также сообщает, что в первые три месяца 2025 года количество запросов из США об обучении в американских университетах снизилось на 27% в сравнении с прошлым годом, а о получении образования в Великобритании увеличилось на 23%.

В последние недели обострился конфликт между администрацией Дональда Трампа и Гарвардским университетом. Власти США заморозили несколько грантов для университета на миллиарды долларов, обвинив его в недостаточной борьбе с антисемитизмом. Гарвардский университет уже подал в суд на это решение.

Яна Рождественская