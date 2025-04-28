NYT назвала причиной январской авиакатастрофы в Вашингтоне ошибки пилотов

Причиной столкновения в Вашингтоне военного вертолета с пассажирским самолетом в январе стали ошибки пилотов вертолета, технические сбои и отсутствие четких указаний диспетчеров. Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведенного The New York Times (NYT). Авторы изучили официальные документы и аудиозаписи разговоров авиадиспетчеров, а также взяли интервью у специалистов и чиновников в сфере авиации.

Издание пришло к выводу, что основной причиной крушения стала слишком большая высота полета вертолета, из-за чего он попал в траекторию приземления самолета. В последние секунды перед катастрофой пилот Black Hawk не прислушалась к указаниям второго пилота изменить курс.

Радиосвязь между диспетчерами и пилотами вертолета вышла из строя перед крушением. Некоторые инструкции диспетчера были нарушены, так как пилоты Black Hawk не могли услышать важную информацию. Также была отключена технология, которая позволила бы диспетчерам точнее отслеживать вертолет. Диспетчеры, в свою очередь, давали недостаточно четкие указания. Из-за этого Black Hawk либо не заметил самолет, либо не смог совершить маневр, чтобы его обойти.

29 января пассажирский самолет авиакомпании PSA Airlines при заходе на посадку в аэропорту Вашингтона столкнулся с военным вертолетом Sikorsky UH-60 Black Hawk, который выполнял учебный полет. Оба судна рухнули в реку. На борту самолета было 64 человека, среди них — чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов. В вертолете находились три человека. Все они погибли.

Подробности авиакатастрофы — в материале «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».

Елизавета Шмакова