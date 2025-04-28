СКР организовал проверку из-за смерти челябинца при обрушении балкона

Региональное управление СКР проводит доследственную проверку по факту обрушения балкона на проспекте Победы в Челябинске, при котором один человек погиб, а второй получил тяжелые травмы. У инцидента, произошедшего 28 апреля, есть признаки преступления по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, двое пострадавших на пятом этаже дома по проспекту Победы при демонтаже балкона раскачивали перила. Они не воспользовались страховкой и стояли спиной к ограждению. В результате падения 42-летний местный житель погиб, его 43-летний помощник с травмами доставлен в медицинское учреждение. Установлено, что пострадавшие выполняли работы как частные лица по просьбе знакомого.

Ранее проверку по факту инцидента организовала прокуратура.