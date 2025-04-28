Житель Челябинска погиб при обрушении балкона

На проспекте Победы в Челябинске упал балкон вместе с двумя местными жителями. Один из них погиб, другой находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба мэрии.

По предварительной информации, происшествие связано с нарушением техники безопасности. Пострадавшие монтировали остекление без страховочного оборудования, стоя спиной к ограждению. Конструкция не выдержала и упала вместе с людьми.

Прокуратура Курчатовского района начала проверку инцидента. На место выехала исполняющий обязанности прокурора Татьяна Созыкина. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку исполнению требований федерального законодательства и при выявлении нарушений примут исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Также на месте работает глава Курчатовского района Константин Матыгин.