Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о внедорожнике, который бренд представил на выставке в Шанхае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Гронский / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Гронский / Коммерсантъ

Считается, что те у нас, кто привык ездить на Gelendwagen, и сегодня покупают такую машину, просто обходится она в несколько раз дороже. Может быть, это и так. Но вот «мерседесовским» седанам у нас уже нашли замену.

Если вы внимательно присмотритесь к транспортному потоку в Москве, то обязательно обратите внимание, как много в нем машин чиновничьего черного цвета с красной полоской, имитирующей красное знамя на капоте, и немного странным, но узнаваемым веером огней на корме, который по замыслу дизайнеров имитирует распростертые крылья пернатого хищника. Это седаны Hongqi H5, заменившие нам и E-Класс, и «пятерку» BMW, и Audi A6. Не только потому, что выбор седанов у нас сегодня на рынке невелик, но и по причине того, что для рынка таких машин немаловажен еще и статус. А Hongqi — это самый настоящий китайский премиум, не какой-то стартап, которому еще десять лет предстоит бороться за харизму, а уважаемый бренд, ведущий свою историю со времен председателя Мао.

Но вот чего-то способного заместить Mercedes-Benz G-Класса у Hongqi нет. Вернее, не было до последней Шанхайской выставки. Главное место на стенде марки занимал огромный квадратный внедорожник. Это концепт, и у него даже названия пока нет, на него объявлен конкурс. Зато все основные достоинства налицо: габариты, словно топором рубленые формы кузова, угрожающий взгляд круглых фар. Элементы декора, подчеркивающие внедорожные, я бы даже сказал, экспедиционные возможности машины: не только широкие колесные арки, но и лестница сбоку, по которой можно забраться на крышу. Привод, как говорят, электрический, по одному мотору на каждое колесо.

Сроки появления модели в серийном исполнении не сообщалось, но я уверен, что это случится. Hongqi сейчас на подъеме. За четыре последних года продажи выросли вчетверо. А на Шанхайской выставке бренд представил целых шесть новых моделей, включая два концепта, один из которых — летающий автомобиль.

Дмитрий Гронский