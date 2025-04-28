Умер двукратный чемпион НБА Ричард Барнетт

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клуба «Нью-Йорк Никс» Ричард Барнетт скончался на 89-м году жизни, сообщает пресс-служба организации. Причина смерти не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ричард Барнетт в 2019 году

Фото: Wendell Cruz / USA TODAY Sports / Reuters Ричард Барнетт в 2019 году

Фото: Wendell Cruz / USA TODAY Sports / Reuters

«На протяжении всей своей выдающейся карьеры Ричард Барнетт был настоящим воплощением игрока "Нью-Йорк Никс" как на площадке, так и за ее пределами. Он положительно влиял на всех, с кем встречался, и нашему клубу невероятно повезло, что он стал такой неотъемлемой частью его истории. Его майка навсегда останется под сводами "Мэдисон Сквер Гарден", а его игра на протяжении всей карьеры — частью воспоминаний болельщиков "Никс"», — заявил клуб на своей странице в социальной сети Х.

Барнетт представлял «Никс» с 1965 по 1973 год. В 1970 и 1973 годах в составе клуба стал чемпионом НБА. Он занимает девятое место в рейтинге самых результативных игроков клуба: за 604 игры баскетболист набрал 9442 очка. В 2024 году Барнетта ввели в Зал славы баскетбола.

Таисия Орлова