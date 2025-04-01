Мэр Ярославля потребовал демонтировать ресторан в парке Победы

Мэр Ярославля Артем Молчанов потребовал демонтировать незаконный ресторан в парке 30-летия Победы и призвал привлечь МЧС и Роспотребнадзор для проверок. Об этом господин Молчанов сказал в ходе открытого совещания в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что земля была сдана в аренду под летнюю веранду, но там появилась двухэтажная постройка, в которой открылся ресторан. Администрация города уведомила собственника о необходимости снести объект до 25 апреля и обратилась в суд с требованием о расторжении договора аренды земли.

«Самовольная постройка недопустима, тем более там, где находятся люди. Что мы хотим допустить? Хотим, чтобы там люди сгорели? Без всякого согласования с МЧС, с Роспотребнадзором открываются объекты. Но как такое можно допустить? Какие суды? Обращение в прокуратуру с просьбой дать требование о проведении проверок МЧС, Роспотребнадзора. Это выходит за грани понимания, когда появляются объекты с нарушением всех требований законодательства. В парке 30-летия Победы, в год 80-летия Победы люди самовольно строят непонятный объект. Где совесть и понимание, в какой стране мы живем. Приказ выдан о демонтаже, в соответствии с этим приказом объект должен быть демонтирован»,— сказал мэр.

Мэр также обратил внимание на торговые киоски в парке. Их размещение также вызвало вопросы у главы города.

«Всем понятно, что это киоски и времянки, но кто-то каким-то путем зарегистрировал много лет назад на них право собственности, как и на объекты недвижимости. Я думаю, что даже обычному человеку понятно, что это не объекты недвижимости. Как такое могло произойти? Давайте разбираться, давайте подключать Следственный комитет к этому вопросу»,— прокомментировал Артем Молчанов.

Алла Чижова