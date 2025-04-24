«Картина Пикассо когда-то принадлежала писательнице Гертруде Стайн»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич приводит рейтинг произведений искусства, ушедших с молотка за рекордные суммы, за все время наблюдения за арт-рынком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arthive Фото: Arthive

Крайне любопытный рейтинг составили коллеги из интернет-издания ArtNews. Это список из 15 самых дорогих аукционных продаж произведений искусства за все время наблюдения за арт-рынком, то есть за последние три столетия. Давайте рассмотрим его поподробнее.

На 15-й позиции здесь Пабло Пикассо с картиной раннего и редкого «розового периода» «Молодая девушка с корзиной цветов» (1905 год). Она была продана за $115 млн на аукционе Christie’s в Нью-Йорке в 2018 году. Дэвид Рокфеллер еще в 1968-м сумел купить это потрясающее полотно. По его собственному письменному свидетельству, он просто выиграл жребий, вытащив самую длинную соломинку из фетровой шляпы, обойдя других крупных игроков, связанных с MoMA, включая своего брата Нельсона Рокфеллера, босса CBS Уильяма Пейли и издателя Джона Уитни. Он заплатил тогда менее $1 млн за картину, которая когда-то принадлежала писательнице Гертруде Стайн, купившей ее в Париже прямо в год ее написания.

14-е место занимает Винсент ван Гог и его картина «Фруктовый сад с кипарисами» 1888 года. Она ушла за $117 млн на аукционе Christie’s в Нью-Йорке в 2022-м. Торги ван Гога были частью экстраординарного аукциона коллекции Пола Аллена, который собрал рекордные $1,5 млрд за один вечер, что сделало его самой крупной продажей одного владельца (single-owner) в истории аукционов. Все лоты были проданы, причем многие из них превысили свои высокие ожидания, что укрепило устойчивость рынка элитного искусства, несмотря на экономическую неопределенность.

На 13-м месте Эдвард Мунк и его «Крик» (1895 год). $199,9 млн на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке в 2012-м. Это была единственная из четырех версий «Крика», все еще находящаяся в частных руках. Ее продавцом был Петтер Олсен — норвежский бизнесмен, отец которого Томас был другом и покровителем Мунка. Олсен, описанный очевидцами как «продавец в очках и с дикими волосами», зачитал заявление, которое связывало саму работу с изменением климата и глобальным потеплением. А купил ее инвестор Леон Блэк, попечитель Музея современного искусства, где позже и был выставлен «Крик».

Дмитрий Буткевич