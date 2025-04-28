В Орле в День Победы запустят салют

Праздничный фейерверк в честь Дня Победы запустят в Орле 9 мая в 22:00. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Также в 11:30 на площади Ленина в облцентре начнутся парад и плац-концерт «Победный вальс». Затем в 13:30 с площади стартует шествие «Бессмертного полка». Всего в праздничные дни в Орле запланировано около 60 мероприятий.

В начале апреля в Орловской области временно запретили продажу и использование пиротехники. Ограничения будут действовать с 21 апреля по 11 мая. Исключением стали бенгальские огни, фонтаны холодного огня и хлопушки. Решение принято в соответствии с указом президента РФ от 19 октября 2022 года, вводящим в Орловской области повышенный уровень готовности.

В Воронеже тоже планируют запустить салют в честь Дня Победы, а также — провести парад на площади Ленина и массовые гуляния на Адмиралтейской площади. Под ограничение попало шествие «Бессмертного полка» — принять участие в акции можно будет только онлайн.

На прошлой неделе Воронежский концертный зал подвел итоги торгов по выбору подрядчика для организации праздничного фейерверка. Из данных портала госзакупок следует, что договор был заключен с подмосковным ООО «Пиро-Юнион» Дмитрия Держицкого и Сергея Лобанова за 4,95 млн руб.

Егор Якимов