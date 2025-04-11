В Воронеже ищут подрядчика для салюта в День Победы

Воронежский концертный зал объявил торги по выбору подрядчика для организации праздничного фейерверка, посвященного празднованию Дня Победы, за 5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта, фейерверк должен представлять собой единую композицию, сопровождаться музыкой и длиться не меньше 12 минут. Подрядчик должен произвести не меньше 4 580 выстрелов.

Торги пройдут в форме запроса предложений в электронной форме. Участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Подавать заявки на участие можно до 18 апреля, итоги планируется подвести 22 апреля.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, на День Победы в регионе также планируют парад на площади Ленина в облцентре и массовые гуляния на Адмиралтейской площади. Окончательное решение будет принято, исходя из оперативной обстановки.

На этой неделе оперштаб Орловской областизапретил торговлю пиротехническими изделиями и использование их в общественных местах с 21 апреля до 11 мая 2025 года.

Юрий Голубь