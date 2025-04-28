МИД Германии возглавит Йохан Вадефуль, выступающий за поставки Taurus Украине

Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц определился с кандидатами, которые войдут в состав нового правительства от возглавляемого им Христианско-демократического союза (ХДС). Впервые за 60 лет представитель партии будет курировать МИД — кандидатом на пост главы ведомства выдвинут Йохан Вадефуль, выступающий за поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йохан Вадефуль

Фото: Michael Kappeler / picture alliance / Getty Images Йохан Вадефуль

Фото: Michael Kappeler / picture alliance / Getty Images

62-летний юрист Йохан Вадефуль, который сменит Анналену Бербок на посту главы МИДа, c 2017 был заместителем главы парламентской группы по внешней и оборонной политике. Последние годы он был ключевым советником Фридриха Мерца по международным вопросам. Господин Вадефуль, в частности, призывал разрешить Украине наносить удары западным оружием вглубь российской территории.

Как сообщил Фридрих Мерц, министром экономики и энергетики станет Катерина Райхе, бывшая замминистра окружающей среды и транспорта. Новое ведомство по цифровизации и модернизации возглавит Карстен Вильдбергер, руководивший концерном MediaMarkt. Юрист Нина Варкен возглавит Минздрав, министр образования земли Шлезвиг-Гольштейн Карин Приен — Минобразования, депутат Бундестага из Рейнланд-Пфальца Патрик Шнидер — Минтранс.

Коалиционные переговоры блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) завершились 9 апреля. Как сообщали СМИ, в новом правительстве социал-демократы возглавят министерства обороны, финансов, экономического развития, труда, окружающей среды, строительства и юстиции, а ХСС получит министерства внутренних дел, образования и сельского хозяйства. Выборы канцлера, а затем и приведение к присяге нового кабинета министров пройдут 6 мая.

Подробнее — в материале «Ъ» «Немецкие консерваторы и социал-демократы нашли общий язык».

Лусине Баласян