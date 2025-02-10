Метеорологи прогнозируют высокий уровень воды в реках Тюменской области

По прогнозам метеорологов, весной высшие уровни воды на реках Тюменской области ожидаются в основном выше нормы, сообщает Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей».

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«Прогнозируемая водность Иртыша в пределах Тюменской области ожидается выше нормы в районе Тобольска и в устье у Ханты-Мансийска, на левобережных притоках Иртыша-Тобола и Пура прогнозируется водность в пределах нормы, Ишима и Оби — выше нормы»,— сообщили в ведомстве.

В настоящее время зимний режим сохраняется на реках Тюменской и Омской областей.

Напомним, по словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в 2025 году власти направят около 1,5 млрд руб. на «противопаводковые мероприятия». В прошлом году господин Моор ввел режим ЧС в Тюменской области в связи с паводком 8 апреля. Уровень воды поднялся в реках Ишим, Тобол и Иртыш. Ущерб дорогам и мостам из-за поднятия уровня воды составил 2,7 млрд руб.

Полина Щуцкая