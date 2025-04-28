ГУДСР получит 512 млн рублей на строительство улиц в Новокольцовском

«Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР) выиграло конкурс на строительство улиц в границах Сибирского тракта — ЕКАД — Кольцовского тракта в Екатеринбурге, следует из лота на сайте Госзакупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным сайта, сумма контракта составляет 512 млн руб. Согласно условиям контракта, подрядчик должен завершить работы до 31 мая 2027 года.

В рамках проекта ГУДСР предстоит построить три улицы: Жилая 1, Жилая 2 и Жилая 6. В стоимость контракта включена разработка рабочей документации, установка камер видеонаблюдения и организация круглосуточной трансляции выполнения работ.

Помимо строительства улиц, подрядчик осуществит работы по инженерной подготовке территории, установке электрических сетей и линий связи, наружных коммуникаций и канализации. Компания займется благоустройством дорог и прилегающих территорий.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план строительства новой трамвайной ветки от кольца на улице Юлиуса Фучика до микрорайона Новокольцовский. Вдоль трамвайных путей будут расположены 22 остановки. Реализовать проект хотят до 2045 года.

ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» было зарегистрировано в 2004 году в Екатеринбурге, следует из данных сервиса Kartoteka.ru. Компания специализируется на строительстве автодорог и автомагистралей. Директор — Павел Пустозеров. По итогам 2023 года выручка компании выросла на 23,9% — до 6,6 млрд руб., чистая прибыль — на 12%, до 898,9 млн руб.

Полина Щуцкая