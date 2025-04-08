Алексей Орлов утвердил план строительства трамвайной ветки в Новокольцовский

В Екатеринбурге утвердили план строительства новой трамвайной ветки, которая соединит шесть микрорайонов города. Глава города Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территорий для строительства депо и трамвайной линии от кольца на улице Юлиуса Фучика до микрорайона Новокольцовский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Новая линия длиной 14,2 км пройдет через южную часть центра, Ботанический, Уктус, Чапаевский, Птицефабрику и Новокольцовский. По проекту вдоль трамвайных путей будут расположены 22 остановки. Для обслуживания линии на площади более 9 га построят депо.

В рамках проекта также запланирована реконструкция девяти участков улично-дорожной сети:

ул. Крестинского, от Академика Шварца до дома № 55 (615 м);

ул. Щербакова, от Самолетной до Лыжников (1,4 тыс. м);

ул. Лыжников, от Щербакова до Рощинской (710 м);

ул. Рощинская, от Лыжников до Алтайской;

ул. Алтайская, от Рощинской до здания № 62 (330 м);

ул. от Алтайской до микрорайона Светлого (890 м);

ул. Варшавская, от Сибирского такта до Новосинарского бульвара (910 м);

Новосинарский бульвар, от Варшавской до Выставочной (2,1 тыс. м);

ул. Выставочная от Новосинарского бульвара до перспективного Алексеевского бульвара (1 тыс. м).

Вдоль этих участков обустроят тротуары шириной от 2,2 до 4,5 метров и велосипедные дорожки или объединенные транзитные зоны. Кроме того, будут построены технические проезды длиной около двух километров от микрорайона Светлого до Варшавской и еще один километр протяженностью от Варшавской до трамвайного депо. Реализовать проект хотят до 2045 года.

Ранее проект прошел общественные обсуждения. В конце прошлого года председатель совета директоров холдинга «Синара – транспортные машины», экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин заявил, что строительство трамвайных путей в мкр. Новокольцовский обойдется в 15 млрд руб.