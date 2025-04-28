Торги на ремонт водовода от Челябинска до Коркино приостановили из-за жалобы

Управление ФАС России по Челябинской области нашло нарушения в действиях конкурсной комиссии при проведении торгов на капитальный ремонт водовода от регионального центра до Коркино. Из-за этого определение поставщика было приостановлено. Начальная стоимость контракта составляет более 694 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Аукцион был размещен 21 марта. Управление капитального строительства администрации Коркинского муниципального округа искало подрядчика для капитального ремонта трех участков водовода, пролегающего от Шершневского водохранилища до улицы Деповской в Коркино. Итоги определения подрядчика должны были подвести 10 апреля, однако на закупку подал жалобу один из участников аукциона — ООО «Промтехнологии».

В жалобе говорится, что конкурсная комиссия ошибочно отклонила заявку компании на участие в торгах из-за отсутствия информации об опыте работы. При этом документы, подтверждающие факт строительства объектов газификации, были предоставлены.

В результате 21 апреля антимонопольная служба признала жалобу подрядчика обоснованной. Согласно информации на сайте госзакупок, в действиях аукционной комиссии нашли нарушения Закона о контрактной системе. Ей необходимо заново рассмотреть заявки участников аукциона и возобновить процедуру определения подрядчика. Заказчику также выдано предписание.