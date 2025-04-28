Мишустин заявил о планах увеличить добычу дефицитного сырья

Россия намерена нарастить добычу ниобия, тантала, вольфрама, бериллия и других видов дефицитного сырья. Также планируется увеличить объемы производства продукции с высокой добавленной стоимостью на его основе. Речь идет в том числе о сплавах, полуфабрикатах, магнитах и лазерных материалах, сообщает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Запланировано возведение новых заводов и центров компетенций, развитие технологий обогащения металлов и формирование мощностей по разделению концентратов»,— сказал глава правительства на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» (трансляция велась пресс-службой правительства на Rutube).

Это нужно для того, чтобы к 2030 году существенно снизить долю импорта химической и биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. Развитие в области химии и создания новых материалов входит в национальный проект «Новые материалы и химия». По оценкам господина Мишустина, сейчас работа в этом направлении очень востребована.

Нацпроект «Новые материалы и химия» включает редкоземельные металлы, композиты и продукты микробиологии. В рамках проекта стоит задача воссоздать 55 критически важных технологических цепочек. Власти рассчитывают, что это поможет к 2030 году обеспечить прирост добавленной стоимости примерно на 1 трлн руб.

25 апреля глава Минприроды Александр Козлов сообщил о разработке программы геологоразведки в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях критически важных минералов, в число которых входят вольфрам, графит, литий, марганец, молибден, титан и уран.