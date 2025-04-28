Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над украинкой Юлией Стародубцевой в четвертом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Мадриде. Призовой фонд соревнований составил €7,8 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Julian Finney / Getty Images Мирра Андреева

Фото: Julian Finney / Getty Images

Встреча продлилась 1 час 34 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:4. В турнирной таблице WTA Андреева занимает 7-е место, Стародубцева — 99-е. В четвертьфинале россиянка сыграет с четвертой ракеткой мира американкой Кори Гауфф.

Турнир в женском одиночном разряде завершится 3 мая. Победительницей прошлогоднего розыгрыша стала полька Ига Швёнтек.

Таисия Орлова