Мурашко: Россия преодолела пандемийный отток медицинских кадров

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России удалось переломить тренд на отток медицинских кадров, который наблюдался во время пандемии COVID-19. Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что до 2030 года в систему здравоохранения необходимо привлечь почти 500 тыс. врачей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Работники сферы здравоохранения — в 2020 году в связи с пандемией мы имели большое количество оттока, особенно по врачам старшего возраста, и нам удалось сейчас переломить этот стойкий тренд»,— сказал Михаил Мурашко на заседании Совета законодателей (цитата по «Интерфаксу»).

При этом глава Минздрава уточнил, что ситуация пока не выровнялась по среднему медицинскому образованию. «Но здесь есть и объективные вещи, когда мы стали использовать большее количество роботизированных систем, особенно в лабораториях, где потребность в таком количестве персонала сегодня не востребована»,— добавил он.

По словам Михаила Мурашко, в 2024 году по сравнению с 2019-м показатель обеспеченности врачами стал выше. Наиболее важным он назвал прирост медперсонала в «болезненных точках» — в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне. Он добавил, что эта тенденция сохраняется.

Антон Котяков на заседании заявил, что до 2030 года в сферу здравоохранения нужно привлечь 496 тыс. медработников. Он уточнил, что сегодня в отрасли не закрыто почти 26 тыс. вакансий. Всего в здравоохранении работает около 4,5 млн человек. Премьер Михаил Мишустин в марте говорил, что за два года количество врачей выросло на 12 тыс.

О дефиците кадров в здравоохранении — в материале «Ъ» «Врачам диагностировали нехватку».