Мишустин: число врачей в России увеличилось на 12 тысяч за два года

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что число врачей в российской системе здравоохранения за два года выросло на 12 тыс. Он отметил, что работа таких специалистов должна «справедливо оплачиваться».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Премьер-министр также сообщил, что с марта 2024 года выплаты для медиков в сельской местности и малых городах получили 450 тыс. человек. Это, по его словам, позволило сохранить и привлечь кадры в небольшие населенные пункты.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в феврале этого года говорил, что дефицит врачей в России оценивается в 23,3 тыс. человек, дефицит среднего медицинского персонала — в 63,5 тыс. человек. По данным ведомства, с 2019 по 2024 год общий прирост по врачебному персоналу составил 6,5 тыс. человек. Количество врачей с 2023 года выросло с 541,5 тыс. до 558 тыс. человек. При этом в 2020 году в РФ было 557,3 тыс. врачей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Врачам диагностировали нехватку».

Полина Мотызлевская