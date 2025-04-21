На Урале выявили первые нарушения противопожарного режима

В Свердловской области зафиксированы первые нарушения особого противопожарного режима, введенного для защиты лесов от пожаров, сообщили в департаменте информационной политики региона.

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По данным ведомства, нарушения выявлены патрульными группами на территории Березовского городского округа, где местные жители использовали открытый огонь для готовки. В отношении нарушителей составлены два постановления об административных правонарушениях.

«Предупреждая возгорания в лесах и вблизи населенных пунктов, патрульные группы работают в садовых и дачных товариществах, на прибрежных территориях, в природных парках и лесах региона»,— отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Напомним, что с 19 апреля на территории Свердловской области запрещено разведение костров, использование открытого огня, сжигание мусора и сухой травы. За нарушение требований безопасности предусмотрены штрафы для граждан от 10 до 20 тыс. руб., для должностных лиц от 30 до 60 тыс. руб., для предпринимателей без юрлица от 60 до 80 тыс. руб., для юридических лиц — от 400 до 800 тыс. руб.

Полина Щуцкая