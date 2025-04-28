В Самаре установили причастных к драке в автобусе
В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены жители Самары, спровоцировавшие конфликт в рейсовом автобусе №91 с пожилым мужчиной 1954 года рождения. Об этом сообщает МВД Самарской области.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
По данным ведомства, к происшествию причастны местные жители 1994 и 1992 годов рождения. Сотрудники уголовного розыска доставили их в следственные органы.
Ранее сообщалось, что в автобусе №91 произошел конфликт с дракой, в которой мог пострадать пенсионер. Потасовка завязалась из-за того, что двое пассажиров громко беседовали и не реагировали на замечания других людей.
Председатель СКР запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство) о массовой драке в маршрутном такси.