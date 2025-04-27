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В Самаре возбуждено уголовное дело после драки в автобусе № 91

В Самаре возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) после драки в автобусе № 91, сообщили в следственном управлении СКР по региону. 

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о конфликте, произошедшем в автобусе, а также  драке, в которой мог пострадать пенсионер»,— говорится в сообщении. 

Информация о драке в автобусе маршрута НФС — ул. Грозненская появилась в соцсетях вчера, 26 апреля. По словам очевидцев, двое пассажиров громко беседовали и не реагировали на замечания других людей, из-за чего завязалась потасовка. 

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. 

Евгений Чернов

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