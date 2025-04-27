В Самаре возбуждено уголовное дело после драки в автобусе № 91

В Самаре возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) после драки в автобусе № 91, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о конфликте, произошедшем в автобусе, а также драке, в которой мог пострадать пенсионер»,— говорится в сообщении.

Информация о драке в автобусе маршрута НФС — ул. Грозненская появилась в соцсетях вчера, 26 апреля. По словам очевидцев, двое пассажиров громко беседовали и не реагировали на замечания других людей, из-за чего завязалась потасовка.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Евгений Чернов