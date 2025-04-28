Глава СКР запросил доклад о расследовании уголовного дела о массовой драке в маршрутном такси

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах по факту хулиганских действий в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В следственном комитете уточняют, что в соцмедиа опубликована информация о массовой драке в маршрутном такси, которую устроили двое мужчин. По данному факту в СК России по Самарской области возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее сообщалось, что драка произошла в автобусе №91. По словам очевидцев, двое пассажиров громко беседовали и не реагировали на замечания других людей, из-за чего завязалась потасовка.

Руфия Кутляева