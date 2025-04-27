Спасатели предупредили о снеге с дождем 28 апреля в Свердловской области

Региональное управление РСЧС предупредило жителей Свердловской области о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются 28 апреля. По данным спасателей, на отдельных территориях области будет наблюдаться очень сильный дождь, смешанный с мокрым снегом, возможны гололедные явления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По прогнозам Уральского гидрометцентра, температура ночью составит +3,+8 градусов, на севере до -1, днем +4,+9, на крайнем востоке +10-15.

Полина Клейн