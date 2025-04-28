Таможенники Северо-Запада с начала года изъяли более 570 кг наркотиков

За первые три месяца 2025 года сотрудники Северо-Западного таможенного управления изъяли более 570 кг наркотических средств. Также специалисты обнаружили 200 кг сильнодействующих веществ, сообщили в пресс-службе управления ФТС России по округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Таможенные органы за этот период возбудили 135 головных дел и порядка 8000 дел по КоАП РФ. Большая часть последних приходится на главу 16 (5597 дел) — нарушение таможенных правил. Наиболее общественно опасные составы (статьи 16.1, 16.2, 16.3 и 16.4 КоАП РФ) обнаружили в 3277 случаях. По сравнению с прошлым годом количество возбужденных уголовных дел выросло на девять.

Для выявления правонарушений более 2000 раз привлекались специалисты-кинологи. Служебные собаки помогли зафиксировать 306 преступлений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что таможня Пулково сорвала петербурженке бизнес по поставке тысячи пачек сигарет.

Татьяна Титаева