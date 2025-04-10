Таможня Пулково сорвала петербурженке бизнес по поставке тысячи пачек сигарет

Сотрудники таможни в аэропорту Пулково изъяли тысячу пачек белорусских сигарет, которую жительница Санкт-Петербурга планировала отправить в Великобританию для заработка. Возбуждено уголовное дело о контрабанде, сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изъятые сигареты в Пулково.

Фото: Северо-Западное таможенное управление Изъятые сигареты в Пулково.

Фото: Северо-Западное таможенное управление

В аэропорту остановили пять картонных коробок по 20 блоков сигарет в каждой. На них были акцизные марки Министерства финансов Республики Беларусь. В декларациях петербурженка заявила, что пересылает товары народного потребления – предметы одежды и домашнего текстиля.

Партию выявили во время контроля при экспорте. Ее стоимость оценили в 129 тыс. рублей. Фигурантка сделала заявление о явке с повинной для смягчения возможного наказания. На допросе она призналась, что эту идею ей предложили знакомые и «по дружбе, с последующей компенсацией» попросили отправить сигареты в Великобританию.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что у прибывшего из Китая пассажира таможенники Пулково нашли почти 400 пачек сигарет.

Татьяна Титаева