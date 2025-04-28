Китай уверен в росте экономики даже в условиях торговой войны с США

Заместитель главы Национальной комиссии по развитию и реформам Китая Чжао Чэньсин в ходе пресс-конференции выразил «абсолютную уверенность» в том, что властям удастся достичь целевого показателя роста ВВП на 5% по итогам 2025 года даже в условиях торговой войны с США.

«Достижения первого квартала заложили прочный фундамент для экономического развития в течение всего года,— цитирует господина Чжао агентство Reuters.— Независимо от того, как изменится международная ситуация, мы будем придерживаться наших целей в области развития, сохранять стратегическую направленность и концентрироваться на том, что делаем сами».

В начале апреля администрация Дональда Трампа ввела 145-процентные импортные пошлины на товары из Китая. В ответ КНР обложила американские товары 125-процентными пошлинами, но в конце месяца отменила введение ответных пошлин на часть товаров из США.

Международный валютный фонд, Goldman Sachs и UBS недавно пересмотрели свои прогнозы экономического роста Китая на 2025 и 2026 годы в сторону понижения, сославшись на влияние тарифов Дональда Трампа. Ни один из финансовых институтов не ожидает, что экономика достигнет официального целевого показателя роста, заявленного Пекином.

Почему президент США резко смягчил риторику в отношении Китая — в обзоре иноСМИ от «Ъ».

Кирилл Сарханянц