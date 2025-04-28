В Сириусе за неделю выявили 155 нарушений ПДД

За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции федеральной территории Сириус зарегистрировали 155 случаев нарушений ПДД, сообщает пресс-служба ведомства ФТ в своем Telegram-канале. Основная часть постановлений — 69 — связана с парковкой под запрещающими знаками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Шесть протоколов составлено за парковку на пешеходных переходах, восемь — за остановку на остановках общественного транспорта, два — за создание помех другим автомобилям при неправильной парковке.

В общей сложности 76 автомобилей были эвакуированы, так как их владельцы отсутствовали на месте нарушения.

Также зафиксированы более серьезные нарушения. Четыре водителя управляли транспортными средствами без права на вождение, один из них находился в состоянии алкогольного опьянения. Четыре человека выехали на встречную полосу в запрещенных местах, еще двое двигались по полосе встречного движения.

Кроме того, 11 водителей управляли автомобилями без действующего полиса ОСАГО. Из общего числа нарушителей 25 человек являлись водителями такси.

«Ъ-Сочи» писал, что сотрудники ГАИ федеральной территории Сириус проводят проверку по факту аварии, произошедшей вечером 19 апреля на улице Каспийской. В результате столкновения мопеда и легкового автомобиля пострадал водитель двухколесного транспортного средства.

Мария Удовик