Прибыль воронежской «Лискимонтажконструкции» в 2024 году сократилась до 700 млн

Воронежское АО «Лискимонтажконструкция» в 2024 году снизило чистую прибыль на 60% — с 1,7 млрд до 700 млн руб. Это следует из данных Rusprofile. Выручка компании, напротив, выросла на 4% — с 12 млрд до 13 млрд руб.

Себестоимость продаж предприятия при этом снизилась с 8,1 млрд до 7,7 млрд руб. Прибыль от продаж выросла с 2,7 млрд до 3,1 млрд руб.

Дебиторская задолженность общества увеличилась на 20%, с 5,6 млрд до 6,8 млрд руб. Кредиторская задолженность — на 44%, с 4,3 млрд до 6,2 млрд руб.

По данным Rusprofile.ru, АО «Лискимонтажконструкция» зарегистрировано в 1993 году в городе Лиски Воронежской области с уставным капиталом 40,02 млн руб. Основной вид деятельности — производство стальных труб, полых профилей и фитингов. Информация об учредителях публично не раскрывается, но «Ъ-Черноземье» сообщал, что в начале 2023 года компанию у основателя Николая Белоконева приобрел топ-менеджер «Газпрома» Алексей Кахидзе. С близкими ему структурами также связывают и зарегистрированное по тому же адресу, что и АО «Лискимонтажконструкция», ООО «Лискинский арматурный завод» (ЛАРЗ), а также ООО «ГСПГТ Воронеж», которое реализует в Острогожском районе Воронежской области проект по производству сжиженного природного газа. Гендиректор АО «Лискимонтажконструкция» — Сергей Цивилев.

В конце марта сообщалось, что арбитражный суд Москвы вернул АО «Лискимонтажконструкция» иск к ООО «Синарастройкомплект», которое входит в уральскую группу «Синара». Сумма требований составляла 1,22 млрд руб. Суть претензий не раскрывалась.

В сентябре 2024 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «ЛАРЗ» планирует построить на территории «Лискимонтажконструкции» завод по производству строительной арматуры и минеральной ваты за 6 млрд руб.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов