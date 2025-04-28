Прибыль «Ленты» в первом квартале выросла в 1,7 раза

По итогам первого квартала 2025 года ритейлер «Лента» нарастил чистую прибыль по МСФО на 68,2% в годовом выражении, до 5,967 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 25,3%, до 16,305 млрд руб., выручка — на 23,2%, до 248,755 млрд руб.

Согласно отчетности компании, продажи сопоставимых магазинов «Ленты» в январе—марте увеличились на 12,4%. Средний чек за три месяца вырос на 7,8%, покупательский трафик — на 4,3%.

В первом квартале ритейлер открыл 212 магазинов «у дома» и 57 магазинов сети дрогери «Улыбка радуги», а также закрыл один гипермаркет и один супермаркет. По состоянию на 31 марта количество магазинов под управлением компании достигло 5420, торговая площадь «Ленты» выросла на 14,9%, до 2,656 млн кв. м. В этом году сеть намерена открыть еще 1 тыс. магазинов.

За 2024 год «Лента» получила 22,5 млрд руб. прибыли против убытка годом ранее. «Лента» — четвертый по размеру выручки продуктовый ритейлер в России. В 2023 году компания выкупила сеть «Монетка».