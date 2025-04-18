Полиция задержала жительницу Костромы по подозрению в поджоге дома в Мурино
Около половины второго ночи 17 апреля в городе Мурино загорелся один из частных домов на Тихой улице, который принадлежит 58-летнему местному жителю, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Приьбывшие на место сотрудники экстренных служб локализовали возгорание, однако дом сгорел полностью. В результате происшествия никто не пострадал.
Полиция по факту случившегося возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). В этот день для проверки на причастность к поджогу доставили 35-летнюю жительницу Костромы. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
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