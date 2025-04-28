Глава тюменского ЦУР Рзаев возглавил комитет по делам национальностей области

Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Тюменской области Роман Рзаев назначен председателем комитета по делам национальностей региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор, сообщили в информационном центре правительства области. Господин Рзаев сменил на посту Владислава Чернова, который работал в должности председателя с 2019 годах. В 2022 году господин Чернов ушел в отставку, пост главы комитета оставался вакантным более двух лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Рзаев на телевикторине «Своя игра» на НТВ

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Роман Рзаев на телевикторине «Своя игра» на НТВ

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Роман Рзаев руководил тюменским ЦУР с 2020 года. Ранее, с 2013 года, он работал стажером в органах исполнительной власти области: в департаменте по спорту и молодежной политике, в аппарате губернатора, в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержке предпринимательства. В 2014 году перешел в Молодежный информационно-аналитический центр на должность консультанта. С 2015 года работал начальником отдела реализации молодежных проектов Агентства современных коммуникаций, с 2019 года — заместителем генерального директора организации.

Помимо работы в ЦУР Роман Рзаев участвовал в интеллектуальных играх на российском телевидении. В марте он занял второе место в телевикторине «Своя игра» на НТВ, в апреле команда господина Рзаева одержала победу в финале весенней серии корпоративной лиги «Что? Где? Когда?» и получила Хрустальную сову.

Василий Алексеев