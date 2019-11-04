Председателем тюменского комитета по делам национальностей стал Владислав Чернов

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о назначении Владислава Чернова председателем комитета по делам национальностей Тюменской области, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Владислав Чернов родился в Макушино Курганской области. В 2004 году окончил юридический факультет Института государства и права ТюмГУ по направлению «Юриспруденция». С 2013 года работал заместителем председателя областного комитета по делам национальностей.

В марте с поста председателя тюменского комитета по делам национальностей по собственному желанию уволился Евгений Воробьев (был назначен в 2008 году). С этого времени временно исполнял обязанности руководителя комитета Владислав Чернов.