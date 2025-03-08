Руководитель ЦУР Тюменской области взял второе место в «Своей игре» на НТВ

Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Тюменской области Роман Рзаев занял второе место в интеллектуальной телевикторине «Своя игра» на НТВ, сообщили в информационном центре правительства региона. «Играл в "Свою игру" один раз, пока не побеждал»,— рассказал о себе в начале программы господин Рзаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель ЦУР Тюменской области Роман Рзаев

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Руководитель ЦУР Тюменской области Роман Рзаев

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

По итогам викторины Роман Рзаев получил 12 тыс. баллов: руководитель ЦУР опередил маркетолога из Борисова (Минская область, Беларусь) с 8 тыс. баллов, однако уступил экономисту из Санкт-Петербурга Леониду Груку с 17,3 тыс. баллов. По словам господина Грука, он принимал участие в «Своей игре» шесть раз, в двух программах — одержал победу.

Роман Рзаев руководит ЦУР Тюменской области с 2020 года. Ранее, с 2013 года, господин Рзаев работал стажером в органах исполнительной власти Тюменской области: в департаменте по спорту и молодежной политике, в аппарате губернатора, в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержке предпринимательства. В 2014 году перешел в Молодежный информационно-аналитический центр на должность консультанта. С 2015 года работал начальником отдела реализации молодежных проектов Агентства современных коммуникаций, с 2019 года — заместителем генерального директора организации.

«Своя игра» выходит на НТВ с апреля 1994 года, ведущим программы является Петр Кулешов. В каждом выпуске три интеллектуала отвечают на вопросы из различных областей знаний. За каждый правильный ответ игрокам начисляют баллы, за ошибочный — снимают. Победитель программы получает сумму денег, эквивалентную количеству заработанных им очков, за вычетом НДФЛ, проигрывавшие — не получают призов.

Василий Алексеев