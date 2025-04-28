На Ставрополье появится два образовательных кластера СПО в 2026 году

Ставропольский край в 2026 году создаст два кластера среднего профессионального образования для подготовки кадров в ключевых секторах региональной экономики. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Профессионалитет», которая теперь входит в национальный проект «Молодежь и дети», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Край привлек 200 млн руб. на формирование новых образовательных кластеров. По итогам конкурса Министерства образования России определены два техникума-победителя, каждый из которых получит по 100 млн руб.

Первым центром станет Ставропольский строительный техникум, где откроется кластер СПО строительного направления. Вторая площадка разместится на базе Георгиевского техникума механизации, автоматизации и управления — там создадут кластер по транспортной отрасли.

Параллельно регион увеличивает количество бюджетных мест в колледжах и техникумах. В 2025 году планируется добавить 3 тыс. мест, преимущественно по специальностям, востребованным в реальном секторе экономики.

Николай Аксенов