Бой Усика и Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира пройдет 19 июля

Украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа проведут поединок за звание абсолютного чемпиона по боксу в тяжелом весе 19 июля на лондонском стадионе Wembley. Об этом сообщается на сайте арены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Усик

Фото: Frank Augstein / AP Александр Усик

Фото: Frank Augstein / AP

На счету 38-летнего Усика 22 победы и ни одного поражения. Украинец владеет поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации, Всемирной боксерской организации и Всемирного боксерского совета. В 2024 году он освободил титул Международной боксерской федерации (IBF), отказавшись от обязательного поединка против хорвата Филипа Хрговича в пользу боя-реванша против британца Тайсона Фьюри. Пояс IBF завоевал 27-летний Дюбуа, победив Хрговича техническим нокаутом в восьмом раунде. В активе британца 22 победы и 2 поражения на профессиональном ринге.

Первая встреча Усика и Дюбуа состоялась 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве, где украинский боксер одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. В пятом раунде боя возник спорный момент: Дюбуа нанес удар ниже пояса, Усик упал на настил. Поединок был прерван. После боя Дюбуа заявил, что его «ограбили», считая, что признанный запрещенным удар на самом деле был нанесен по корпусу. В сентябре британец подал апелляцию на результат боя, однако WBA вскоре отклонила ее.

Подробнее — в материале «Ъ» «Александр Усик вернется за поясом».

Таисия Орлова