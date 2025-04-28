«Бессмертный полк» в Екатеринбурге пройдет от ул. Толмачева до ул. Жукова

Шествие «Бессмертного полка» в Екатеринбурге пройдет по традиционному маршруту от ул. Толмачева до ул. Жукова. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов в ходе тематической пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По маршруту шествия полка будут выставлены металлические ограждения, у Храма-на-Крови организован контрольно-пропускной пункт, где будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, медики и волонтеры. В точках накопления людей администрация установит туалетные модули, мусорные баки. По ходу шествия установят два медиаэкрана, на которых будут вести трансляцию парада с площади 1905 года.

Акция пройдет в очном формате впервые с 2022 года, до этого очное шествие проходило в 2019 году. По предварительной оценке, в рамках акции с портретами ветеранов пройдут 150 тыс. человек, в том числе приезжие из тех городов Свердловской области, где шествия в очном формате не будет. «Это не просто акция, это возможность вспомнить имена и лица тех, кто воевал и не забыт сегодня»,— сказал господин Орлов.

По словам градоначальника, с полуночи 9 мая и до 5 утра 10 мая в центре города будет ограничено движение средств индивидуальной мобильности. На площади 1905 года во время парада будет зачитан дикторский текст про вклад Свердловска в победу в Великой Отечественной войне. Алексей Орлов напомнил, что в честь 80-летия Победы в екатеринбургском метрополитене запустили брендированный состав метро, который будет курсировать до конца года. Станции в нем озвучивает «голос победы» Екатеринбурга, ведущий парада Победы в городе — замминистра культуры Свердловской области Роман Дорохин.

Анна Капустина