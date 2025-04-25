В метро Екатеринбурга представили тематический поезд к 80-летию Победы

В екатеринбургском метрополитене презентовали тематический поезд, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в администрации Екатеринбурга. Он будет ездить до конца года.

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Как отметил глава города Алексей Орлов, ранее подобный проект реализовывали только в Москве. «Это прекрасный повод напомнить пассажирам метро о славных и одновременно страшных моментах истории нашего города. О том, какой вклад уральская столица и ее жители внесли в Великую Победу. Ежедневно подземкой пользуются 160 тыс. человек»,— сказал он.

Вагоны посвящены нескольким аспектам жизни Свердловска в военные годы:

«Жизнь города в период войны»: мобилизация, расселения эвакуированных, помощь фронту, быт и досуг горожан;

«Эвакуация заводов на Урал»: эвакуация из оккупированных зон современных Уралмашзавода, Машиностроительного завода имени Калинина, «Уралэлектроаппарата», Турбомоторного завода, Уралхиммаша;

«Уральский добровольческий танковый корпус» посвящен свердловчанам, которые отправились на фронт;

«Герои Советского Союза»: вагон с информацией о людях, чьими руками ковалась Победа.

Данные для оформления вагонов собирали музей истории Екатеринбурга, музей истории Уралмашзавода, центр сохранения истории Уральского добровольческого танкового корпуса и библиотека имени Белинского.

По данным пресс-службы метро, на презентации в электродепо «Калиновское», помимо мэра, присутствовали замглавы города Рустам Галямов, глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко, директор метрополитена Андрей Панаиотиди, а также спонсор проекта — управляющий компании «Формула строительства» Евгений Архипов. Концепция и дизайн оформления разработаны рекламным агентством «Такса».

Напомним, в Екатеринбурге проезд на трамваях, троллейбусах и автобусах 9 мая, в День Победы, станет бесплатным для всех жителей и гостей города. Платные парковки будут бесплатными с 1 по 11 мая.

Ирина Пичурина