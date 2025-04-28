«Роза Хутор» в мае ожидает загрузку на уровне 60%

На горном курорте «Роза Хутор» в период с 1 по 11 мая 2025 года ожидается загрузка гостиничного фонда на уровне более 60%. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на заместителя генерального директора курорта по маркетингу и продажам Рушана Сабирова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На данный момент уровень бронирования отелей на майские праздники составляет около 40%, что на 6% выше показателей аналогичного периода прошлого года. По прогнозам, к началу майских выходных загрузка превысит 60%.

По словам господина Сабирова, несмотря на традиционное сокращение глубины бронирований, длинные выходные способствуют увеличению темпов бронирования по сравнению с прошлым годом. Он также отметил, что в мае курорт пользуется особой популярностью у туристов: при температуре выше +20 градусов сохраняется видимость снежных вершин.

Тем не менее синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Сочи в начале мая: температура воздуха не превысит +20 градусов, а с 1 по 4 мая ожидаются дожди.

Вячеслав Рыжков