После ДТП с автобусом во Владимирской области госпитализированы 13 человек

Минздрав России подтвердил, что при опрокидывании автобуса во Владимирской области пострадали 35 человек. По данным ведомства, госпитализированы 13 пострадавших, из них один — в тяжелом состоянии.

Еще 16 пассажирам автобуса, в том числе одному ребенку, медпомощь оказали амбулаторно. Сейчас специалисты осматривают еще шестерых пострадавших. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров, добавили в Минздраве.

Авария произошла сегодня, 28 апреля. Экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся. Он перевозил паломников из Пскова в Кострому, уточнил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Изначально сообщалось о десяти пострадавших, состояние девяти оценивалось как средней тяжести.